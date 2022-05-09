Trafik yoğunluğu yaratan "TRT Kavşağı"ndaki çalışmaların haziranda tamamlanması planlanıyor - Son Dakika
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Trafik yoğunluğu yaratan "TRT Kavşağı"ndaki çalışmaların haziranda tamamlanması planlanıyor

09.05.2022 11:11

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Turan Güneş Bulvarı'nda TRT Kavşağı yapım çalışmalarının, haziran ayı içinde tamamlanması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Turan Güneş Bulvarı'nda TRT Kavşağı yapım çalışmalarının, haziran ayı içinde tamamlanması bekleniyor.

ABB tarafından ihalesi Aralık 2020'de, yüklenici firmaya yer teslimi 6 Ekim 2021'de yapılan ve bu yılın mart ayında tamamlanacağı duyurulan Turan Güneş Bulvarı TRT Kavşağı'nda devam eden inşaat çalışmaları trafikte sıkışıklığa neden oluyor.

ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan yazılı açıklamasında, çalışmalar nedeniyle vatandaşların 2 yıldır mağdur edildiğini savundu.

Daha önceki yönetimlerde 50-60 günde tamamlanan alt ve üst geçitlerin şu an bitirilemediğini kaydeden Burhan, "Vatandaşlar 2 yıldır çile çekiyor, Oran Kavşağı çile kavşağına döndü." ifadelerini kullandı.

"Mesai saatlerinden sonra çalışılmıyor"

Çalışmanın yapıldığı yoldan her gün aracıyla geçtiğini belirten taksi şoförü Yusuf Yıldırım, bölge sakinlerinin şikayeti üzerine mesai saatlerinden sonra çalışılmadığını kaydetti.

Yıldırım, "Çalışmaların bir an önce tamamlanıp trafiğe açılmasını istiyoruz." dedi.

Güzergahı kullanan sürücülerden Hasan Yeniköylü ise "Galiba 1-2 aylık iş kaldı. Akşamları da çalışma yapılırsa yol çalışması bitecektir." diye konuştu.

ABB yetkililerinden açıklama

Konuya ilişkin AA muhabirinin ulaştığı ABB yetkilileri ise ekonomik koşullar nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan zorluklar, inşaat sırasında kentin altyapı hatlarında öngörülemeyen aksaklıklar tespit edildiğini, bunların yenilerinin inşasının da çalışma süresini uzattığını bildirdi.

Hem uzun süren kış dönemi nedeniyle yaklaşık 1 ay boyunca beton atılamadığını hem de sonraki dönemde altyapı sorunlarının olmaması için gösterilen hassasiyetin çalışma süresini etkilediğini kaydeden yetkililer, projenin haziran ayı içinde tamamlanacağını söyledi.

Trafik yoğunluğu yaratan TRT Kavşağı ndaki çalışmaların haziranda tamamlanması planlanıyor
Trafik yoğunluğu yaratan TRT Kavşağı ndaki çalışmaların haziranda tamamlanması planlanıyor
Trafik yoğunluğu yaratan TRT Kavşağı ndaki çalışmaların haziranda tamamlanması planlanıyor
Trafik yoğunluğu yaratan TRT Kavşağı ndaki çalışmaların haziranda tamamlanması planlanıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haziran, İnşaat, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik yoğunluğu yaratan 'TRT Kavşağı'ndaki çalışmaların haziranda tamamlanması planlanıyor - Son Dakika


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