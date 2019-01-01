Trafik Yoğunluğu Yüzde 1 - İstanbul
1 saat önce
Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul'da yollar boşalırken trafik yoğunluğu da yüzde 1 seviyesine kadar düştü.
Yılbaşı
tatili dolayısıyla İstanbul
'da yollar boşalırken trafik yoğunluğu da yüzde 1 seviyesine kadar düştü.
1 Ocak'ın resmi tatil olması, İstanbul'da trafiğe de yansırken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birçok bağlantı yollarında trafikteki seyreklik dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 1'e kadar düştü.
Kentte metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:23 Kaynak: AA
İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü
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