Son Dakika Haberleri: Trafik Yoğunluğu Yüzde 1 - İstanbul

Trafik Yoğunluğu Yüzde 1 - İstanbul

1 saat önce

Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul'da yollar boşalırken trafik yoğunluğu da yüzde 1 seviyesine kadar düştü.

Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul'da yollar boşalırken trafik yoğunluğu da yüzde 1 seviyesine kadar düştü.

1 Ocak'ın resmi tatil olması, İstanbul'da trafiğe de yansırken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birçok bağlantı yollarında trafikteki seyreklik dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 1'e kadar düştü.

Kentte metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Yılbaşı, İstanbul, Güncel
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