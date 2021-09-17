HAFTANIN son iş gününün akşamında trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı. Özellikle metroda büyük kalabalık oluştu.
Mesainin bitiş saati ile birlikte Avcılar Beylikdüzü yönünde yoğunluk oluştu. Saat 18.30 sıralarında kentte trafik yoğunluk oranı yüzde 72'ye çıktı.Toplu ulaşım araçlarından metrobüs, özellikle metro ve tramvaylarda kalabalık nedeniyle yolcular inip binmede zorlandı. Yenikapı-Kirazlı metrosunda da sosyal mesafe kuralı uygulanamadı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ÇIKTI METRO-METROBÜSTE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK - Son Dakika