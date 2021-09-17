Üye Girişi
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ÇIKTI METRO-METROBÜSTE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK - Son Dakika

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ÇIKTI METRO-METROBÜSTE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK

17.09.2021 20:25

HAFTANIN son iş gününün akşamında trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

HAFTANIN son iş gününün akşamında trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı. Özellikle metroda büyük kalabalık oluştu.

Mesainin bitiş saati ile birlikte Avcılar Beylikdüzü yönünde yoğunluk oluştu. Saat 18.30 sıralarında kentte trafik yoğunluk oranı yüzde 72'ye çıktı.Toplu ulaşım araçlarından metrobüs, özellikle metro ve tramvaylarda kalabalık nedeniyle yolcular inip binmede zorlandı. Yenikapı-Kirazlı metrosunda da sosyal mesafe kuralı uygulanamadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ÇIKTI METRO-METROBÜSTE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ÇIKTI METRO-METROBÜSTE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ÇIKTI METRO-METROBÜSTE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ÇIKTI METRO-METROBÜSTE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ÇIKTI METRO-METROBÜSTE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı 20:28 Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı Meteoroloji 20:18 Meteoroloji "Yön değiştirdi" diye uyardı! Şiddetli sağanak yağış Doğu'daki 4 ilimizde etkili olacak Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı 19:25 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı 18:53 Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Öğrencisi hakkında 18:52 Öğrencisi hakkında "Eteğini kaldırıp tokat attım" diyen Celal Şengör'e Şahan Gökbakar'dan tepki
Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek 18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, 17:50 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş

Son Dakika Haberleri
19:08 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi
18:52 Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı
18:49 Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
18:25 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68.9'u Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68.9'u "Demirtaş'ın işaretiyle hareket ederim" cevabı verdi         
21:19
333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, dışarıdaki son gününde gazetecilere sataştı 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, dışarıdaki son gününde gazetecilere sataştı         
20:21
Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi         
20:08
Mersin Valiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Mersin Valiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında "Polislerin şarjörleri toplandı" iddialarını yalanladı         
19:28
16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi         
19:08
Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı         
18:52
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak         
18:26
Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı         
17:52
İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü         
17:50
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım         
17:35
Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu         
17:07
Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi         
16:01
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı         
15:31
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 21:54:51. #1.11#
SON DAKİKA: TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ÇIKTI METRO-METROBÜSTE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement