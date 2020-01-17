Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika

Yarıyıl tatilinin başlaması ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sağanak ve yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu özellikle D-100 kara yolu ile TEM otoyolunun bazı kesimlerinde etkili oluyor. Mesai saati çıkışı vata

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.