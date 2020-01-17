Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika

Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
7 saat önce
Yarıyıl tatilinin başlaması ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:35 Kaynak: AA
Yarıyıl tatilinin başlaması ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Sağanak ve yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu özellikle D-100 kara yolu ile TEM otoyolunun bazı kesimlerinde etkili oluyor. Mesai saati çıkışı vata
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.
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