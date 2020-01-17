Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika

Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

7 saat önce

Yarıyıl tatilinin başlaması ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yarıyıl tatilinin başlaması ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sağanak ve yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu özellikle D-100 kara yolu ile TEM otoyolunun bazı kesimlerinde etkili oluyor. Mesai saati çıkışı vata

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:35 Kaynak: AA
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Son Dakika

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