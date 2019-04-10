Son Dakika Haberleri: Trafikçilere Beden Dili Eğitimi

Trafikçilere Beden Dili Eğitimi

1 saat önce

Trafikçilere beden dili eğitimiSİVAS - Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli personele, konuşma ve beden dili eğitimi verildi.

Trafikçilere beden dili eğitimi

SİVAS - Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli personele, konuşma ve beden dili eğitimi verildi.
Sivas'ta halkla iç içe olan trafik polislerine iletişim kurma yeteneklerini güçlendirmeleri adına Cumhuriyet Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Halim Gökçe tarafından konuşma ve beden dili eğitimi verildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde gerçekleşen eğitim programına Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcısı Olcay Aydın, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen ve emniyet mensupları katıldı. Eğitim programı 15 gün sürdü. Eğitim programında Gökçe tarafından, vatandaşlarla doğru ve etkili iletişim kurmanın yolları ve beden dilini kullanma teknikleri anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:41 Kaynak: İHA
Yerel
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