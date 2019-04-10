Trafikçilere Beden Dili Eğitimi
1 saat önce
Trafikçilere beden dili eğitimiSİVAS - Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli personele, konuşma ve beden dili eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:41 Kaynak: İHA
Trafikçilere beden dili eğitimi
SİVAS - Sivas Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli personele, konuşma ve beden dili eğitimi verildi.
Sivas'ta halkla iç içe olan trafik polislerine iletişim kurma yeteneklerini güçlendirmeleri adına Cumhuriyet Üniversitesi
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Halim Gökçe
tarafından konuşma ve beden dili eğitimi verildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde gerçekleşen eğitim programına Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcısı Olcay Aydın
, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen ve emniyet mensupları katıldı. Eğitim programı 15 gün sürdü. Eğitim programında Gökçe tarafından, vatandaşlarla doğru ve etkili iletişim kurmanın yolları ve beden dilini kullanma teknikleri anlattı.
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