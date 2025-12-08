Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek

İtalya, otoyollarda inşaat kaynaklı trafik sıkışıklıklarını telafi etmek için kapsamlı bir ücret iade sistemi hayata geçiriyor. Yaz aylarında yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, sürücüler 50 kilometrelik bir yolculuğun normal süresine ek olarak sadece 10 dakika gecikme yaşamaları halinde bile ücret iadesi almaya hak kazanacak. Ancak uygulama yalnızca bakım ve inşaat nedeniyle meydana gelen trafiklerde geçerli olacak; kazalar, olumsuz hava koşulları ve acil durum kaynaklı yol kapanmaları kapsam dışında bırakılacak.

GECİKME 3 SAAT OLURSA ÜCRET TAMAMEN GERİ ÖDENECEK

Gecikme süresine göre kısmi ya da tam ücret iadesi yapılacak. Daha uzun mesafelerde 15 dakikayı aşan gecikmeler sürücülere tazminat hakkı kazandırırken, gecikmenin üç saate ulaşması durumunda otoyol ücreti tamamen geri ödenecek.

BAŞVURULAR MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN

Sürücüler başvurularını özel bir mobil uygulama üzerinden yapacak. Sistemin, Alman Demiryolları'nın bilet iade modeline benzer şekilde işlemesi planlanıyor. Uygulamanın tüm otoyol işletmecilerini kapsaması hedeflenirken teknik ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

İade oranlarının belirlenmesinde son söz otoyol işletmelerine ait olacak, ancak devlet genel çerçeveyi düzenleyecek. Sistemin yabancı sürücülere nasıl uygulanacağı ise ilerleyen süreçte açıklığa kavuşacak.