Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek

Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
08.12.2025 07:24
İtalya'da yaz aylarında uygulanmaya başlayacak yeni yasaya göre, trafikte 10 dakikayı aşan gecikme yaşayan sürücülere otoyol geçiş ücretleri devlet tarafından iade edilecek.

İtalya, otoyollarda inşaat kaynaklı trafik sıkışıklıklarını telafi etmek için kapsamlı bir ücret iade sistemi hayata geçiriyor. Yaz aylarında yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, sürücüler 50 kilometrelik bir yolculuğun normal süresine ek olarak sadece 10 dakika gecikme yaşamaları halinde bile ücret iadesi almaya hak kazanacak. Ancak uygulama yalnızca bakım ve inşaat nedeniyle meydana gelen trafiklerde geçerli olacak; kazalar, olumsuz hava koşulları ve acil durum kaynaklı yol kapanmaları kapsam dışında bırakılacak.

GECİKME 3 SAAT OLURSA ÜCRET TAMAMEN GERİ ÖDENECEK

Gecikme süresine göre kısmi ya da tam ücret iadesi yapılacak. Daha uzun mesafelerde 15 dakikayı aşan gecikmeler sürücülere tazminat hakkı kazandırırken, gecikmenin üç saate ulaşması durumunda otoyol ücreti tamamen geri ödenecek.

BAŞVURULAR MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN

Sürücüler başvurularını özel bir mobil uygulama üzerinden yapacak. Sistemin, Alman Demiryolları'nın bilet iade modeline benzer şekilde işlemesi planlanıyor. Uygulamanın tüm otoyol işletmecilerini kapsaması hedeflenirken teknik ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

İade oranlarının belirlenmesinde son söz otoyol işletmelerine ait olacak, ancak devlet genel çerçeveyi düzenleyecek. Sistemin yabancı sürücülere nasıl uygulanacağı ise ilerleyen süreçte açıklığa kavuşacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 123456789 123456789:
    bizde de habire yerleştirsinler 57 4 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    ha hayt bizim ülkeyi niye avrupa birliğine almadıklarını anladım aynı olay bizde olsa ülkecek katar kadar zengin olurduk. ne işiniz var avrupa birliğnde hem askeri ücrete zam enekli ye zam bir sürü hak tanıncak vatandaşa. biz alışık değiliz rahata bize gece yarısı şok zamlar tuikin açıkladığı enflasyon verilerinin düşüklüğü askeri ücrerin emekli maasının aclık sınırının altında kalması trafıkde kavga lazım. 10 dakka kalana devlet paramı öüdycek??? biz ötv yi % 220 yapmışız ne 10 dakkası biz bir kendinize alırsak 2 develete alırız . birde çok iyi genel müdürlere seyyanen zam yaparız. ha bak şu olabilir belirli kesime torpilli kesime uygulanabilir. hem para da aklanmış olur 31 4 Yanıtla
  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    bizde olsa üstüne para alırlar yolu işgal ettin fazladan diye 30 1 Yanıtla
  • Sk 06 Sk 06:
    Bizdekiler beklesin mazot benzin yaksın, nasıl olsa otoyolda geçiriyoruz diyor 14 0 Yanıtla
  • r5jtgp8pjy r5jtgp8pjy:
    Batarlarrrrrr ???????????? 1 3 Yanıtla
