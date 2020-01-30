Trafikte 17 milyon TL kazandıran dönüşüm - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trafikte 17 milyon TL kazandıran dönüşüm - Son Dakika Ekonomi

Trafikte 17 milyon TL kazandıran dönüşüm

14 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı kavşak uygulamaları sayesinde kavşaklarda bekleme sürelerinin kısalmasıyla bir yılda 17 milyon TL'lik yakıt tasarrufu sağlanmış oldu.

Trafikte 17 milyon TL kazandıran dönüşüm, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı kavşak uygulamaları sayesinde kavşaklarda bekleme sürelerinin kısalmasıyla bir yılda 17 milyon TL'lik yakıt tasarrufu sağlanmış oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:06 
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