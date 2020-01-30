Trafikte 17 milyon TL kazandıran dönüşüm
14 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı kavşak uygulamaları sayesinde kavşaklarda bekleme sürelerinin kısalmasıyla bir yılda 17 milyon TL'lik yakıt tasarrufu sağlanmış oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı kavşak uygulamaları sayesinde kavşaklarda bekleme sürelerinin kısalmasıyla bir yılda 17 milyon TL'lik yakıt tasarrufu sağlanmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:06
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