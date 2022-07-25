Olay, 22 Temmuz saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi 800. cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra yol kenarında duran sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taksinin yolcu koltuğundan inen kişi, yanında eşi ve çocukları bulunan şoförü darp etmeye başladı. Darp eden kişiyi diğer araçlardan inen sürücüler sakinleştirmeye çalışırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafikte ailesinin yanında saldırıya uğrayan kişi dehşeti yaşadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.