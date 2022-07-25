Trafikte ailesinin yanında saldırıya uğrayan kişi dehşeti yaşadı - Son Dakika
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Trafikte ailesinin yanında saldırıya uğrayan kişi dehşeti yaşadı

25.07.2022 14:30
Trafikte ailesinin yanında saldırıya uğrayan kişi dehşeti yaşadı

Ankara'da yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, taksiden inen kişi, ailesi yanında bulunan sürücüyü darp ederek dehşeti yaşattı.

Ankara'da yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, taksiden inen kişi, ailesi yanında bulunan sürücüyü darp ederek dehşeti yaşattı.

Olay, 22 Temmuz saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi 800. cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra yol kenarında duran sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taksinin yolcu koltuğundan inen kişi, yanında eşi ve çocukları bulunan şoförü darp etmeye başladı. Darp eden kişiyi diğer araçlardan inen sürücüler sakinleştirmeye çalışırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte ailesinin yanında saldırıya uğrayan kişi dehşeti yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte ailesinin yanında saldırıya uğrayan kişi dehşeti yaşadı - Son Dakika
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