Son Dakika Haberleri: Trafikte alınan tedbirler ve yürütülen kampanyalar sonuç verdi.
Son Dakika 3. Sayfa Trafikte alınan tedbirler ve yürütülen kampanyalar sonuç verdi. - Son Dakika

Trafikte alınan tedbirler ve yürütülen kampanyalar sonuç verdi.

6 saat önce

Trafikte alınan tedbirler ve yürütülen kampanyalar sonuç verdi.

Trafikte alınan tedbirler ve yürütülen kampanyalar sonuç verdi., System.String[]

Trafikte alınan tedbirler ve yürütülen kampanyalar sonuç verdi. Bu yıl 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde meydana gelen trafik kazaları sonucu olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 azaldı. Son iki yılın 10 ayları kıyaslandığında meydana gelen trafik kazalarında yüzde 9,2 azalma kaydedildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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