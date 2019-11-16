Trafikte alınan tedbirler ve yürütülen kampanyalar sonuç verdi. Bu yıl 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde meydana gelen trafik kazaları sonucu olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 azaldı. Son iki yılın 10 ayları kıyaslandığında meydana gelen trafik kazalarında yüzde 9,2 azalma kaydedildi. - ANKARA