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Trafikte alkol denetimi

1 saat önce

Trafik polislerince 27-28 Eylül'de ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 84 bin 561 sürücüden bin 701'inin alkol, 9'unun ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

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Trafik polislerince 27-28 Eylül'de ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 84 bin 561 sürücüden bin 701'inin alkol, 9'unun ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 27-28 Eylül'de ülke genelinde "alkol etkisinde araç kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

84 bin 561 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde bin 701 sürücünün alkol, 9 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Kontroller sonucu bin 441 araç trafikten men edilirken, bin 644 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Çalışmalarda tespit edilen 8 bin 124 trafik kuralı ihlaliyle ilgili sorumlular hakkında işlem yapıldı.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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