Trafikte alkol denetimi

Trafik polislerince 1-2 Kasım'da ülke genelinde yapılan denetimlerde, 75 bin 370 sürücüden 1482'sinin alkollü, 6'sının ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 1-2 Kasım'da, ülke genelinde "alkol etkisinde araç kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 75 bin 370 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 1482 sürücünün alkollü, 6 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Kontroller sonucu 1238 araç trafikten men edildi, 1452 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Çalışmalarda tespit edilen 8 bin 87 trafik kuralı ihlaliyle ilgili de sorumlular hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca yılın ilk 10 aylık döneminde 6 milyon 173 bin 865 araç sürücüsü alkol testine tabi tutuldu; 147 bin 379 sürücüye alkol, 1536 sürücüye ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı.