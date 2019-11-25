Son Dakika Haberleri: Trafikte alkol denetimi
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Trafikte alkol denetimi

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde 22-23 Kasım'da eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde bin 505 sürücünün alkol ve 4 sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde 22-23 Kasım'da eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde bin 505 sürücünün alkol ve 4 sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 81 bin 723 sürücünün teste tabi tutulduğu 22-23 Kasım'daki alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimler sonucu bin 228 araç trafikten men edildi, bin 417 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 9 bin 297 trafik kuralı ihlali yapıldığı belirlendi.

Denetimlerde bin 505 sürücünün alkol, 4 sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

Ayrıca 2019 yılının 10 ayında 6 milyon 173 bin 865 aracın teste tabi tutulduğu, 147 bin 379 sürücünün alkol, bin 536 sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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