Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince alkollü araç kullanan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Herdford Caddesi, Titreyengöl Caddesi, Hastane Caddesi ve Sorgun Bulvarında 5 ekip ve 9 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada; 561 araç ve sürücü kontrol edilirken, 163 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerini ihlal etmekten para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafikte alkol uygulamasında 561 sürücü denetlendi - Son Dakika

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