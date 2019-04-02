Trafikte Ambulansı Sıkıştıran Sürücü Yakalandı
1 saat önce
Başkentte trafikte seyir halindeki ambulansı sıkıştırıp, çarptığı iddia edilen sürücü yakalandı.
Başkentte trafikte seyir halindeki ambulansı sıkıştırıp, çarptığı iddia edilen sürücü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle
ilçesine bağlı Anadolu Bulvarı üzerinde seyir halindeki ambulansın arkasından makas atan M.U (25), ambulans şöförünün kornayla ikaz etmesi üzerine aracıyla sağ ön çamurluğa çarptı.
Olay yerinden kaçan ambulans şoförünün polise ihbarda bulunması üzerine ekipler sevk edildi.
Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya görüntüleri ve çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını izleyerek, M.U.'nun kullandığı aracın plakasını tespit etti.
Örnek Sanayi Sitesi'nde olduğu tespit edilen M.U, gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:44 Kaynak: AA
Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı
Turgay Güler, Sosyal Medyada Gündem Oldu: Ekrem İmamoğlu'na Seçimi Kazandırdın!
Ekrem İmamoğlu'nun Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Burak Özçivit Uzun Saçlarıyla Alay Konusu Oldu!