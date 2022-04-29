TRAFİKTE ARACINI DURDURUP YERDEKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI - Son Dakika
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TRAFİKTE ARACINI DURDURUP YERDEKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI

29.04.2022 12:21

İZMİR'in Konak ilçesinde, trafikte otomobilini durduran 1 kişi, yerde gördüğü Türk bayrağını alıp özenle katlayarak aracının bagajına koydu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, trafikte otomobilini durduran 1 kişi, yerde gördüğü Türk bayrağını alıp özenle katlayarak aracının bagajına koydu. O anlar emniyetin radar aracının kamerasına yansıdı.

Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı üzerinde, Göztepe'den Konak yönüne giden bir otomobil sürücüsü, yerde Türk bayrağı olduğunu görünce, hızlı akan trafikte aracını durdurdu. Yerdeki Türk bayrağını alıp üzerindeki tozları temizleyen otomobil sürücüsü, daha sonra özenle katladığı bayrağı, aracının bagajına koyup, yoluna devam etti. O anlar, Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir radar aracının kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün aracının dörtlülerini yakıp yolda durduğu ve hızlıca yerdeki bayrağı alıp ayrıldığı anlar yer aldı.

TRAFİKTE ARACINI DURDURUP YERDEKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI
TRAFİKTE ARACINI DURDURUP YERDEKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI
TRAFİKTE ARACINI DURDURUP YERDEKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI
TRAFİKTE ARACINI DURDURUP YERDEKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI

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Trafikte aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı Trafikte aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı

Türk Bayrağı, Otomobil, Göztepe, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRAFİKTE ARACINI DURDURUP YERDEKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI - Son Dakika


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