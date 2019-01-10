Son Dakika Haberleri: Trafikte Araçların Arasında Kalan Kağıt Toplayıcısı Yaralandı

Trafikte Araçların Arasında Kalan Kağıt Toplayıcısı Yaralandı

2 saat önce

Malatya'da trafikte araçların arasında kalan kağıt toplayıcısı yaralandı.

Trafikte Araçların Arasında Kalan Kağıt Toplayıcısı Yaralandı, System.String[]
Malatya'da trafikte araçların arasında kalan kağıt toplayıcısı yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, yolun karşı tarafına geçmeyen çalışan Afganistan uyruklu O.N. (23), araçların arasında kalarak yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.N. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak Palu Ailesiyle İlgili AK Parti'den İlk Yorum: RTÜK'ün Üzerine Düşeni Yapması Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:21:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikte Araçların Arasında Kalan Kağıt Toplayıcısı Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]