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Trafikte araçta sigara içen sürücü polise yakalandı, "Yakmadan önce de aklıma gelmişti" dedi

1 saat önce

Trafikte araçta sigara içen sürücü polise yakalandı, "Yakmadan önce de aklıma gelmişti" dedi Trafikte 'dumansız araç' dönemi Direksiyonda sigara içene af yokİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, araç sürücülerinin trafikte sigara içmesinin önüne geçmek için 'Dumansız Araç' uygulaması başlattı.

Trafikte araçta sigara içen sürücü polise yakalandı, "Yakmadan önce de aklıma gelmişti" dedi

Trafikte 'dumansız araç' dönemi

Direksiyonda sigara içene af yok

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, araç sürücülerinin trafikte sigara içmesinin önüne geçmek için 'Dumansız Araç' uygulaması başlattı. Ataşehir'de yapılan uygulamada, direksiyon başında sigara içtiği tespit edilen sürücülere ilgili kanun maddesi uyarınca 153 lira para cezası kesildi. Öte yandan araçta sigara içerken yakalanan bir sürücü,"Yakmadan önce aklıma gelmişti" derken, sürücülere araçta sigara içmeme tavsiyesinde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'Dumansız Araç' uygulaması kapsamında il genelinde trafikte sigara içen araç sürücülerine karşı çalışma başlattı. Ataşehir'deki Kayışdağı Caddesi üzerinde yapılan çalışma kapsamında, direksiyon başında sigara içen araç sürücülerine ilgili kanun maddesi uyarınca 153 lira para cezası kesildi.

Asayiş, trafik ve özel harekat ekiplerinin katıldığı uygulamaya polis helikopteriyle havadan da destek verildi. Araç kullanırken sigara içtiği tespit edilen sürücüler araçlarından indirilerek kimlik kontrolü yapıldı. Polis ekipleri önce sürücülere ilgili kanun maddesi hakkında bilgi verdi, sonrasında kural dışı hareket eden sürücüler hakkında cezai işlem yaptı.

Bazı sürücüler kendilerine ceza kesilmesine rağmen uygulamanın doğru olduğunu ifade ederken, bazıları ise uygulamanın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.Öte yanda araçta sigara içerken yakalanan bir sürücü, " Uygulama başladı mı ? Yakmadan da aklıma gelmişti" deyince gülüşmeler yaşandı. Sürücü ayrıca diğer sürücülere sigara içmemelerini tavsiye etti.

Trafikte araçta sigara içen sürücü polise yakalandı, Yakmadan önce de aklıma gelmişti dedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Araç, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
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