Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza - Son Dakika

Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza

- Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza Pandemi kararları gereği para cezası yazılan gruptaki sürücüler hakkında adli tahkikat başlatıldı Hatay'da, trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza yağdı.

- Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza

Pandemi kararları gereği para cezası yazılan gruptaki sürücüler hakkında adli tahkikat başlatıldı

HATAY - Hatay'da, trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza yağdı. 5 araç sürücüsünün trafik cezası yediği olayda şahıslar hakkında da Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle adli tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesinde asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup, kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesinde trafik ışıklarını fırsat bildi. Kırmızı ışığın yanmasıyla beraber arabalardan inen grup, askere gidecek olan arkadaşıyla beraber asker eğlencesi yaptı. Bunun üzerine harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, olay noktalarındaki görüntüleri toparlayarak şahısları tespit etti. Trafik akışını kesen, trafik güvenliğini tehlikeye atan 5 araç sürücüsüne Şehit Özen Karakolunda cezai işlem uygulandı. Şahıslara toplam bin 320 TL para cezası verildi.

Oğlunu askere gönderdikleri sırada heyecanla böyle bir şey yaptıklarını ifade eden İbrahim Hamdere, "Oğlumuzu askere uğurluyorduk. O sevinç üzerine konvoy yaptık. O sevinçte asker uğurladığımız için böyle bir şey yaşandı. Allah herkese tattırsın o duyguyu, vatani görevini yapmaya gitti oğlumuz. Konvoy esnasında halka verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Devletimizin yazmış olduğu cezaya razıyız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmayacak" diye konuştu.

Diğer yandan şahıslar hakkında Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle adli tahkikat başlatıldı.

Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza
Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza
Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza
Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza
Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza
Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza
Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza

Cumhuriyet Caddesi, Antakya, Hatay, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza - Son Dakika

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