Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı - Son Dakika
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Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı

29.05.2022 12:56

Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı Elazığ caddelerinde atla yolculuk yapan bir kişi, o anda yoldan geçen bir sürücü tarafından görüntülendi.

Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı

ELAZIĞ - Elazığ caddelerinde atla yolculuk yapan bir kişi, o anda yoldan geçen bir sürücü tarafından görüntülendi. Önünde ilerleyen atı gören sürücü at yarışı anlatır gibi video çekti. Video sosyal medyada birçok beğeni aldı.

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde trafikte at üstünde yolculuk yapan bir vatandaş görenlerin dikkatini çekti. O anlarda yoldan geçen bir araç sürücüsü, at üstünde yolculuk yapan vatandaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Araç sürücü video çekerken söyledikleriyle de kendini birden at yarışı sunarken buldu. Atla yarışan sürücünün videosu sosyal medyada birçok beğeni aldı.

Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı
Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı
Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı
Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı

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Kaynak: İHA

Tragger, Elazığ, Genel, Son Dakika

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