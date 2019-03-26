Son Dakika Haberleri: Trafikte Bagaj Üzerinde Paket Servis İlginç Görüntüler Oluşturdu

Trafikte Bagaj Üzerinde Paket Servis İlginç Görüntüler Oluşturdu

24 dakika önce

Trafikte bagaj üzerinde paket servis ilginç görüntüler oluşturdu Taşımanın böylesi görülmediGAZİANTEP - Gaziantep'te bir sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almadan otomobilinin bagajı üzerinde paket taşıdığı anlar kameraya yansıdı.

Trafikte Bagaj Üzerinde Paket Servis İlginç Görüntüler Oluşturdu, System.String[]
Trafikte bagaj üzerinde paket servis ilginç görüntüler oluşturdu
Taşımanın böylesi görülmedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almadan otomobilinin bagajı üzerinde paket taşıdığı anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesinde yaşandı. Gaziantep Asri Mezarlık Kavşağından Şehit Ömer Halis Demir Bulvarına seyir halindeki bir otomobilin bagajı üzerinde taşınan paket, diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdü. Sürücüsü belirlenemeyen otomobilin bagajı üzerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan taşınan paket, diğer sürücülerin tepkisini aldı. Tehlikeli taşımacılık anları kameraya yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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