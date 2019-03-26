Trafikte Bagaj Üzerinde Paket Servis İlginç Görüntüler Oluşturdu
24 dakika önce
Trafikte bagaj üzerinde paket servis ilginç görüntüler oluşturdu Taşımanın böylesi görülmediGAZİANTEP - Gaziantep'te bir sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almadan otomobilinin bagajı üzerinde paket taşıdığı anlar kameraya yansıdı.
Trafikte bagaj üzerinde paket servis ilginç görüntüler oluşturdu
Taşımanın böylesi görülmedi
GAZİANTEP - Gaziantep
'te bir sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almadan otomobilinin bagajı üzerinde paket taşıdığı anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil
ilçesinde yaşandı. Gaziantep Asri Mezarlık Kavşağından Şehit Ömer Halis Demir
Bulvarına seyir halindeki bir otomobilin bagajı üzerinde taşınan paket, diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdü. Sürücüsü belirlenemeyen otomobilin bagajı üzerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan taşınan paket, diğer sürücülerin tepkisini aldı. Tehlikeli taşımacılık anları kameraya yansıdı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:48 Kaynak: İHA
Şarkıcı Ömür Gedik'in Kızı Gaziantep'te Evlendi
5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti
İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı
İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı