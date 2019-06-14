Son Dakika Haberleri: Trafikte başıboş atlar sürücüleri şaşkına çevirdi
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Trafikte başıboş atlar sürücüleri şaşkına çevirdi

2 saat önce

Trafikte başıboş atlar sürücüleri şaşkına çevirdi Araç sürücüleri atlara çarpmamak için yoğun çaba sarf etti Atlar araçların arasına daldıİSTANBUL - Kadıköy Yeni Sahra'da trafikte seyir halinde giden sürücüler yola çıkan üç başıboş at yüzünden zor anlar yaşadı.

Trafikte başıboş atlar sürücüleri şaşkına çevirdi
Araç sürücüleri atlara çarpmamak için yoğun çaba sarf etti
Atlar araçların arasına daldı
İSTANBUL - Kadıköy Yeni Sahra'da trafikte seyir halinde giden sürücüler yola çıkan üç başıboş at yüzünden zor anlar yaşadı. Atlara çarpmamak için yoğun çaba sarf eden sürücüler zor anlar yaşarken, atlar nedeniyle yoğun trafik oluştu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kadıköy Yeni Sahra'da yolda seyir halinde giden sürücüler üç başıboş atın yola çıkmasıyla şaşkına döndü. Atlar yolun ortasında giderken, sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların arasından geçen üç at trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, atlara çarpmamak için yoğun çaba sarf ettiler. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde atlar yolda ilerliyor. Sürücüler uzun süre atlara zarar gelmemesi için çaba sarf ediyor.
Trafikte başıboş atlar sürücüleri şaşkına çevirdi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:52 Kaynak: İHA
Kadıköy, Araç, Genel
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