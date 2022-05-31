Trafikte basın mensubuna saldıran 2 sanığa 3'er yıl hapis cezası - Son Dakika
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Trafikte basın mensubuna saldıran 2 sanığa 3'er yıl hapis cezası

31.05.2022 17:22

Kağıthane'de trafikte yaşanan yol verme tartışmasında Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldıran 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıkların 3'er yıl 4'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Kağıthane'de trafikte yaşanan yol verme tartışmasında Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldıran 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıkların 3'er yıl 4'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Kağıthane'de trafikte yaşanan yol verme tartışmasında Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kıran iki sanığın 9 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki Ekrem Biçeroğlu, sanık Doğukan Serdar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"CANIMIN YANMASIYLA KENDİSİNE VURDUM"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Doğukan Serdar, "Tüm aşamalarda pişman olduğumu belirttim. Şahsın kusurlu bir şekilde motoruma çarpması ve düşüp canımın yanması, gidince de bana küfür etmesi sebebiyle ve canımın yanmasıyla kendisine vurdum. İsteyerek ve kasıtlı bir şekilde olmadı, eğer bir kazaya karışıyorsanız ve hatalıysanız 'gençler nasılsınız, bir şeyiniz var mı, hastaneye gitmek gerekir mi' şeklinde insani bir yaklaşım yapmalıydı, bunu bekledim. Takdir sizindir" dedi.

Alınan savunmaların ardından mahkeme, sanıklar Ufuk Akdağ ile Doğukan Serdar'ın 'basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralama' suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kıran 2 kişi hakkında 'yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama' suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Sema Demir - Elif Somuncu - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Trafikte basın mensubuna saldıran 2 sanığa 3'er yıl hapis cezası - Son Dakika


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