Trafikte basın mensubuna saldıran 2 sanığa 6'şar yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Kağıthane'de trafikte yaşanan yol verme tartışmasında Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldıran 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada 2 sanık hakkında 6'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kağıthane'de trafikte yaşanan yol verme tartışmasında Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kıran iki sanığın 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Ekrem Biçeroğlu ve avukatı hazır bulundu.

Mütalaada 2 sanık hakkında 6'şar yıla kadar hapis talep edildi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Ufuk Akdağ ile Doğukan Serdar'ın, darp etmek suretiyle müştekiyi hayati tehlike geçirmeden, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde, vücudunda saptanan kırığın yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derecede ve yüzünde sabit iz oluşabilecek şekilde yaraladıklarının sabit oldukları gerekçeleriyle, 2 sanık hakkında 'yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kıran 2 kişi hakkında 'yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama' suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL