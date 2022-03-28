Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

28.03.2022 09:25
Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

Bursa'da 2 sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Bursa'da 2 sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavgasına arkadaşları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 araç sürücüsü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin arkadaşlarını çağırmasıyla birlikte kavga daha da büyürken, yumrukların havada uçuştuğu bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada
Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada
Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada
Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada
Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
KURTULMUŞ, BURSA'DA ENGELLİ BAKIM MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI KURTULMUŞ, BURSA'DA ENGELLİ BAKIM MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu

Osmangazi, Savaş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:05 Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı
08:27 2 Oscar sahibi oyuncu Sean Penn: Zelenski'yi konuşturmazsanız ödüllerimi yakarım
08:24 Oscar Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! En beğenilen kadın Jessica Chastain oldu
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:15 Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı!
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
08:09 Terör örgütü PKK, cami basıp Kur'an-ı Kerim yaktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 09:33:18. #1.13#
SON DAKİKA: Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement