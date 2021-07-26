Trafikte başörtülü kadına saldırı iddiasına soruşturma (2) - Son Dakika

'KADIN TOKAT ATTI, KOCASI SIRTIMA VURDU'

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikteki tartışma nedeniyle darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olan Rabia Yılmaz, o anları anlattı. Yılmaz, "Bayram ziyaretinden dönerken ATM'nin önünde duran minibüsü park hallinde sandım. Karşıya geçmeye çalıştım ancak beni görmeyerek geri gelmeye başladı. Dizime çarpınca tepki gösterdim. Çünkü canım yandı. Karşıya geçtiğimde minibüsteki kadın, benden eşinden özür dilememi isteyip, küfretmeye başladı. Yoluma devam ederken aracın beni takip ettiğini fark ettim. Bu sırada araçtaki kadın hakaret etmeye devam ediyordu. Amaçları beni tahrik etmekti. Ben özür dilemeyince bu defa minibüsü kullanan kişi hakaret etti. Ardından aşağıya inip, önce kafamdaki başörtüsünü açtılar sonra da darp ettiler. Kadın tokat atarken kocası da sırtıma vurdu. Daha sonra da hakarette bulundular. Çevredekiler hemen yardımıma koştular ve beni araca bindirdiler " dedi.

'DAVA AÇACAĞIM'Olaydan sonra birçok kişiden geçmiş olsun mesajı aldığını belirten Yılmaz, "Darp raporu alıp, şikayetçi oldum. Şüpheliler, gözaltına alındıkları için sevindim. Evlilik arifesinde böyle bir şeyle uğraşmak üzücü. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Dini inancıma ve siyasi görüşüme kimse hakaret edemez. Binali Yıldırım ve Hamza Dağ başta olmak üzere birçok milletvekili geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalete güveniyorum" diye konuştu.Yılmaz'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan çiftin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

