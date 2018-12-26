Son Dakika Haberleri: Trafikte Bayır Aşağı Giden Lastik İlginç Görüntüler Oluşturdu

Trafikte Bayır Aşağı Giden Lastik İlginç Görüntüler Oluşturdu

33 dakika önce

Trafikte bayır aşağı giden lastik ilginç görüntüler oluşturdu Araçların arasında seyreden lastik sürücüleri şaşırttıKAYSERİ - Kayseri'de araçların arasında seyreden lastiği gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Trafikte bayır aşağı giden lastik ilginç görüntüler oluşturdu
Araçların arasında seyreden lastik sürücüleri şaşırttı

KAYSERİ - Kayseri'de araçların arasında seyreden lastiği gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Kayseri'de araçların arasında bayır aşağı giden yolda seyreden lastiği gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, Erciyes Bulvarı üzerinden şehir istikametine giden yolda, nereden geldiği belirlenemeyen bir araç lastiği, refüje çarparak seyretti. Bu sırada, yol kenarında bulunan vatandaşlarda şaşkınlarını gizleyemedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:17 Kaynak: İHA

Kayseri, Genel
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