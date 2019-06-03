Trafikte bayram tedbirleri arttı
1 saat önce
Karabük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone'lu denetim yapıldı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:59 Kaynak: İHA
'te Ramazan Bayramı
dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone'lu denetim yapıldı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri kentin giriş ve çıkışları ile yoğunluğun yaşandığı yollarda emniyet kemeri, ışık ihlali yapan sürücülere yönelik drone'lu denetim yaptı. Drone ile tespit edilen kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan 34 sürücüye 6 bin 911 TL cezai işlem uygulandı. - KARABÜK
THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak
Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı
Zonguldak'da vahşet! Sokak ortasında kavga ettiği kişinin boğazını kesti
Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar