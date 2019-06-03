Son Dakika Haberleri: Trafikte bayram tedbirleri arttı
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Trafikte bayram tedbirleri arttı

1 saat önce

Karabük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone'lu denetim yapıldı.

Trafikte bayram tedbirleri arttı, System.String[]
Karabük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone'lu denetim yapıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri kentin giriş ve çıkışları ile yoğunluğun yaşandığı yollarda emniyet kemeri, ışık ihlali yapan sürücülere yönelik drone'lu denetim yaptı. Drone ile tespit edilen kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan 34 sürücüye 6 bin 911 TL cezai işlem uygulandı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:59 Kaynak: İHA
Karabük, Ramazan Bayramı, 3. Sayfa
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