Trafikte bayram tedbirleri arttırıldı
59 dakika önce
Trafikte bayram tedbirleri arttırıldıKARABÜK - Karabük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi ve trafik kurallarına riayet edilmesi noktasında denetimler sıkılaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:34 Kaynak: İHA
Trafikte bayram tedbirleri arttırıldı
KARABÜK - Karabük
'te Ramazan Bayramı
dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi ve trafik kurallarına riayet edilmesi noktasında denetimler sıkılaştırıldı.
Ramazan bayramı dolayısıyla Karabük'te Trafik ekipleri kentin giriş ve çıkışları ile yoğunluğun yaşandığı yollarda emniyet kemeri, ışık ihlali yapan sürücülere yönelik Droneli denetim yaptı. Drone ile tespit edilen Kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan 34 sürücüye 6 bin 911 TL cezai işlem uygulandı.
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