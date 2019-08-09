Son Dakika Haberleri: Trafikte bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Trafikte bayram yoğunluğu

26 dakika önce

İzmir-Ankara kara yolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İzmir- Ankara kara yolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. İlçe merkezinde trafik ışıklarının bulunduğu noktalarda uzun araç kuyrukları görüldü.
Bu arada E-96 kara yolunda yaşanan yoğunluk da şehir içi trafiğini olumsuz etkiledi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ek tedbirlerle ulaşımın durmaması için çalışırken sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yoğunluğun gece saatlerine doğru artması bekleniyor.
Öte yandan İzmir-Ankara güzergahındaki Salihli, Ahmetli ve Kula ilçelerinde de yoğunluk yaşanıyor.
Turgutlu, Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Behzat Ç.'de dikkat çeken "dinozor" göndermesi! Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı Bakan Soylu, bayram trafiği tedbirlerini denetledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 23:42:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikte bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]