Trafikte bayram yoğunluğu başladı
1 saat önce
İstanbul'da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:08 Kaynak: İHA
'da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. D-100 Karayolu
'nda akşam saatleri itibarı ile her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinin bu akşamdan itibaren başlaması ile vatandaşlar, araçlarına binerek şimdiden yollara düştü. İstanbul trafiğinde yoğunluk baş gösterirken, D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde yaşanan trafik yoğunluğu İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandığı görülüyor.
(Caner Evyapan/İHA)
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