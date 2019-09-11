Son Dakika Haberleri: Trafikte bebeği kucağında dilenen kadın, il dışına gönderildi
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Trafikte bebeği kucağında dilenen kadın, il dışına gönderildi

1 saat önce

Bingöl'de kucağında bebeğiyle trafiğin yoğun olduğu güzergah da dilenen kadın il dışına gönderildi.

Trafikte bebeği kucağında dilenen kadın, il dışına gönderildi, System.String[]

Bingöl'de kucağında bebeğiyle trafiğin yoğun olduğu güzergah da dilenen kadın il dışına gönderildi.


Bingöl- Elazığ Karayolu Gündoğdu Kavşağı'nda bulunan trafik ışıklarında kucağında bebekle dilenen kadın dikkat çekti. Hem kendi hem de kucağındaki bebeğin canını tehlikeye atan kadın, trafik ışıklarında duran araçlardan tek tek para dilendi.


Bu olayın gündeme gelmesinin ardından Bingöl Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kadının yakalanması için çalışma başlattı. Zabıta ekiplerince yakalanan kadın, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde 153 lira idari para cezası kesilerek il dışına gönderildi. - BİNGÖL

Gündoğdu, Elazığ, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:37 Kaynak: İHA
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