Son Dakika Haberleri: Trafikte Bıçak Çekerek Terör Estiren Şahıs Yakalandı

Trafikte Bıçak Çekerek Terör Estiren Şahıs Yakalandı

7 dakika önce

Başkentte elinde bıçakla trafikteki başka bir otomobilin sürücüsüne saldıran kamyon şoförü, yakalandı.

Trafikte Bıçak Çekerek Terör Estiren Şahıs Yakalandı, System.String[]
Başkentte elinde bıçakla trafikteki başka bir otomobilin sürücüsüne saldıran kamyon şoförü, yakalandı.

Ankara'da Ayaş yolu Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen olayda, trafikte kamyondan inerek elinde bıçakla koşup başka bir otomobildeki sürücüye saldıran şahsın görüntüleri kameralara yansıdı. Görüntülerin ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda, kamyondan inen bıçaklı saldırganın Erol U., diğer araçtaki sürücünün ise S.C. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar Erol U. ile S.C.'nin akraba oldukları ve aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Olayda kullandığı bıçağa da el konulurken, Erol U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:09 Kaynak: İHA

Ayaş, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik'ten Başakşehir'e Kar Göndermesi Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 22:16:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikte Bıçak Çekerek Terör Estiren Şahıs Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]