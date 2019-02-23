Trafikte Bıçak Çekerek Terör Estiren Şahıs Yakalandı
7 dakika önce
Başkentte elinde bıçakla trafikteki başka bir otomobilin sürücüsüne saldıran kamyon şoförü, yakalandı.
Başkentte elinde bıçakla trafikteki başka bir otomobilin sürücüsüne saldıran kamyon şoförü, yakalandı. Ankara
'da Ayaş
yolu Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen olayda, trafikte kamyondan inerek elinde bıçakla koşup başka bir otomobildeki sürücüye saldıran şahsın görüntüleri kameralara yansıdı. Görüntülerin ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Polis
ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda, kamyondan inen bıçaklı saldırganın Erol U., diğer araçtaki sürücünün ise S.C. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar Erol U. ile S.C.'nin akraba oldukları ve aralarında husumet olduğu öğrenildi.
Olayda kullandığı bıçağa da el konulurken, Erol U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:09 Kaynak: İHA
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