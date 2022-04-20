Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı

20.04.2022 00:52

Trafikte ilerleyen bir aracın sürücüsü, bilincini kaybetti. Bu durumu fark eden diğer bir sürücünün canı pahasına aracın önüne geçmesi ve bilincini kaybeden sürücüyü kurtarması çok sayıda beğeni aldı.

Sosyal medyada yayılan ilginç bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

YOLDA GİDERKEN BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Videodaki sürücü, yolda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle bilincini kaybetti. Bu nedenle yoldan çıkarak çimlerin üzerinde ilerlemeye başladı. Aracın da hızını kesmediği görüldü.

OLANLARI FARK ETTİLER

Bu sırada yan taraftaki sürücüler de aracın yoldan çıktığını fark ederek, hemen harekete geçti. Bir sürücü, yoldan çıkan aracın önüne geçerek, olayın daha da büyümesini ve araçtaki kişinin zarar görmesini engelledi.

Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı
YORUMLAR
500
Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor

Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Tanju Çolak'tan Fatih Terim itirafı: Uçak düşsün diye dua ettim
00:52 Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı
00:41 İskenderun'da cinnet getirerek 9 yaşındaki kızını öldüren anne de yaşamını yitirdi
00:36 Biden'den "Ukrayna'yı ziyaret edecek misiniz?" sorusuna yanıt
00:25 Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
00:09 Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 01:00:51. #1.11#
SON DAKİKA: Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement