Trafikte bir anlık dikkatsizlik pahalıya patlıyordu - Son Dakika

Eskişehir'de çevreyolunda ilerleyen bir araç sürücüsünün, dikiz aynasını kontrol etmeden şerit değiştirmek istemesi üzerine kazanın eşiğinden dönüldü. Olay anı trafikte seyreden bir aracın kamerasına yansıdı.

Eskişehir çevreyolunun Ankara istikametinde ilerleyen bir hafif ticari araç sürücüsü, sinyal vererek sol şeritten orta şeride geçmek istedi. Sinyal verse de aynasını kontrol etmeyi unutan sürücü orta şeritte seyir halindeki başka bir otomobile çarpmak üzereyken durumu fark ederek son anda direksiyonu kırdı. Orta şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünün de durumu fark etmesiyle üzerine gelen araçtan kaçması bir oldu. Sürücülerin anlık müdahalesiyle kaza önlendi. - ESKİŞEHİR