Trafikte birden fazla şerit değiştiren sürücüye bin 627 TL ceza - Son Dakika

Ankara'da trafikte birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücüye bin 627 TL idari para cezası uygulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kuzey Çevre Yolu'nda birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsa bin 627 TL idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el koyuldu. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatılarak, araç trafikten men edildi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
Kaynak: İHA
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