Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü - Son Dakika
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Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü

08.06.2022 09:11
Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü

Bursa'da trafikte bozulan motoru ayağını dayayarak götürdü.

Bursa'da trafikte bozulan motoru ayağını dayayarak götürdü. Tehlikeli anlar diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken aniden bozulan motosikleti kendi ürettikleri çözümle götürdüler. Arkadaki motosikletten ayaklarını bozuk olan motosiklete dayayarak götürdüler. Bu ilginç anlar diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü
Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü
Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü
Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü

YORUMLAR
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3 katlı bina küle döndü 3 katlı bina küle döndü Gezi yolunun demirlerini çalan hırsızlar yakayı ele verdi Gezi yolunun demirlerini çalan hırsızlar yakayı ele verdi
Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü - Son Dakika

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