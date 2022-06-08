Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken aniden bozulan motosikleti kendi ürettikleri çözümle götürdüler. Arkadaki motosikletten ayaklarını bozuk olan motosiklete dayayarak götürdüler. Bu ilginç anlar diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü - Son Dakika

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