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Trafikte küçük bir tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü! O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüşürken, o anlar trafikte seyreden bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Trafikte küçük bir tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü! O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüşürken, o anlar trafikte seyreden bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Konak yönüne seyreden iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsü, minibüsü solladıktan sonra ise olaylar çığırından çıktı. Minibüsten inen şahıslar ile otomobilde bulunan kişiler yumruk ve tekme tokat kavga etmeye başladı. Olay sebebiyle akan trafik durma noktasına gelirken, o anlar aynı yönde seyreden başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAVGA SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Görüntüde otomobilin şerit değiştirdikten sonra durduğu, bunun üzerine de minibüsten inen bazı vatandaşların sürücüye saldırdığı kamera kayıtlarına yansırken, hiçbir sürücünün kavgayı ayırmak için araçtan inmemesi de dikkat çekti. Yaşanan tekme-tokat kavga sebebiyle trafiğin akışında kısa süreli bir aksama yaşandı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:05 Kaynak: İHA
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