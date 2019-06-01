Son Dakika Haberleri: Trafikte cadde ortasında yumruk yumruğa kavga
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trafikte cadde ortasında yumruk yumruğa kavga

1 saat önce

Trafikte cadde ortasında yumruk yumruğa kavgaİZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüşürken, o anlar trafikte seyreden bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Trafikte cadde ortasında yumruk yumruğa kavga
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüşürken, o anlar trafikte seyreden bir başka aracın kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Konak yönüne seyreden iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsü, minibüsü solladıktan sonra ise olaylar çığırından çıktı. Minibüsten inen şahıslar ile otomobilde bulunan kişiler yumruk ve tekme tokat kavga etmeye başladı. Olay sebebiyle akan trafik durma noktasına gelirken, o anlar aynı yönde seyreden başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntüde otomobilin şerit değiştirdikten sonra durduğu, bunun üzerine de minibüsten inen bazı vatandaşların sürücüye saldırdığı kamera kayıtlarına yansırken, hiçbir sürücünün kavgayı ayırmak için araçtan inmemesi de dikkat çekti. Yaşanan tekme-tokat kavga sebebiyle trafiğin akışında kısa süreli bir aksama yaşandı.
Trafikte cadde ortasında yumruk yumruğa kavga
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
İzmir, Bornova, kavga, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ev hapsindeki iş adamına 5 yaşındaki çocuğunun önünde infaz AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun! İSTANBUL- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden çarpıcı sözler: Düşmanları sevindirmeyeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 02:41:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikte cadde ortasında yumruk yumruğa kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]