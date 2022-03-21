Trafikte çekiçli saldırgana 34 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Trafikte çekiçli saldırgana 34 yıla kadar hapis talebi

21.03.2022 16:31
Trafikte çekiçli saldırgana 34 yıla kadar hapis talebi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Öztürk hakkında, 7 farklı suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Öztürk hakkında, 7 farklı suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Olay, 5 Mart'ta Çankaya ilçesindeki Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda meydana geldi. Özgür Öztürk, iddiaya göre otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girdi. Bu sırada diğer yoldan kavşağa giren 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü, uyarmak için korna çaldı. Diğer otomobil sürücüleri de korna çalarak kırmızıda geçen sürücüye tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Özgür Öztürk, aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan bir çekiç aldı ve 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsüne saldırdı. Otomobilin içinde kalan sürücü de camdan tekme atarak çekiç darbelerini savuşturmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Özgür Öztürk, aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Olay anını cep telefonu kamerasıyla çeken diğer sürücülerin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine  Öztürk, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDISavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Özgür Öztürk, hakkında, 'mala zarar verme', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'silahlı tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'ulaşım aracının alıkonulması' suçlarından 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede ifadesine yer verilen Öztürk, olay günü çocuğunun hasta olduğunu, eve gitmek için acele ettiğini, trafik sıkışıklığını hafifletmek için kontrollü bir şekilde başka sürücüler gibi kırmızı ışıkta geçtiğini ve o sırada kendisine hakaret edildiğini öne sürdü.

İddianame, Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.


Trafikte çekiçli saldırgana 34 yıla kadar hapis talebi
Trafikte çekiçli saldırgana 34 yıla kadar hapis talebi
Trafikte çekiçli saldırgana 34 yıla kadar hapis talebi
Trafikte çekiçli saldırgana 34 yıla kadar hapis talebi
YORUMLAR
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Çekiçli saldırganın iddianamesi tamamlandı Çekiçli saldırganın iddianamesi tamamlandı Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüphelinin 7 suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapsi istendi Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüphelinin 7 suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

Özgür Öztürk, Çankaya, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafikte çekiçli saldırgana 34 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


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