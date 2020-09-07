TRAFİKTE ÇİĞ KÖFTE YİYEREK OTOMOBİL KULLANAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İstanbul trafiğinde, çiğ köfte yiyerek ve tespih sallayarak otomobil kullanan sürücü yakalandı.

İstanbul trafiğinde, çiğ köfte yiyerek ve tespih sallayarak otomobil kullanan sürücü yakalandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri, çeşitli noktalarında otomobiliyle trafikte seyir halindeyken bağdaş kurarak çiğ köfte yiyen tespih sallayan sürücü için harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 34 CZH 438 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.A.D.'yi yakaladı. Sürücüye "Kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi/kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya/araç trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek" maddesinden 132 lira idari para cezası uyguladı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 21:52 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › TRAFİKTE ÇİĞ KÖFTE YİYEREK OTOMOBİL KULLANAN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika

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