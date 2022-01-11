Trafikte çıkan tartışmada aracın önünü kesip, sürücüsünü vurdu - Son Dakika

Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki 2 araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARAÇLA YOLUNU KESİP ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından sürücülerden biri aracıyla, diğerinin önüne geçerek yolun ortasında durdu. Araçtan inen sürücü arkadaki aracın yanına giderek şoför kapısını açarak silahıyla bir el ateş etti.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Olay anı ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayda göğsünden vurulan ve ismi öğrenilemeyen kişi, araçtan inerek karşı şeride koşarak kaçtı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı araç şoförünün Didim'deki ilk müdahalesinin ardından Söke'deki hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın failinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışması devam ediyor.