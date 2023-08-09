Trafikte Dayak Yiyen Genç, Evlilik Teklifiyle Şaşırttı - Son Dakika
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Trafikte Dayak Yiyen Genç, Evlilik Teklifiyle Şaşırttı

09.08.2023 14:59

Antalya'da Orhan Alpaslan, kız arkadaşına sıra dışı bir evlilik teklifi yapmak için trafikte tartıştığı sözde sürücülerden dayak yedi. O esnada kız arkadaşı da saldırganlara terlikle karşılık verdi. Olay esnasında cebinden yüzüğü çıkaran genç, kız arkadaşına evlilik teklif etti. Sıra dışı evlilik teklifine ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Antalya'da Orhan Alpaslan (23), kız arkadaşı Ece Yurteri'ne (20) sıra dışı bir evlilik teklifinde bulunmak için trafikte tartıştığı sözde sürücülerden dayak yedi. Yurteri, otomobilden fırlayıp, terlikle saldırganlara vururken; gerçek Alpaslan'ın yere diz çöküp evlilik teklif etmesiyle ortaya çıktı.

YOL VERME KAVGASINA TUTUŞTULAR

Kumluca ilçesinde esnaf olan Orhan Alpaslan, bir süredir kız arkadaşı olan Ece Yurteri'ne evlilik teklifinde bulunmak için arkadaşları ile plan yaptı. Kız arkadaşını alıp, otomobili ile Antalya- Kumluca Yolu'na çıkan Alpaslan, daha önceden konuştuğu arkadaşları ile trafikte, 'yol verme' kavgasına tutuştu.

BİR ANDA EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Araçtan inen sözde trafik magandaları, Alpaslan'ı tokat ve tekmelerle dövmeye başladı. Bu sırada Ece Yurteri, sevgilisine saldıranlara karşı koydu, ayağındaki terliği çıkartıp, başlarına vurdu, taş attı. Farklı bir araçla gelen çiftin arkadaşları çiçekler getirip konfeti patlatırken, yerden kalkan Orhan Alpaslan da cebinden yüzük çıkarıp, diz çöktü, "Ece'm bir bak. Soluma yaslanıp, ömür boyu benimle evlenir misin?" dedi. Gözyaşları içinde kalan Ece Yurteri, başını sallayarak 'Evet' dedi. O anlar kameraya yansırken, teklife şahit olan sürücüler de korna çalıp, çifti tebrik etti.

"BU TEKLİFİ ASLA UNUTAMAM"

Orhan Alpaslan, sevgilisi ile tanışmayan çocukluk arkadaşlarıyla plan yaptığını anlattı. Trafikte kontrollü bir şekilde senaryoyu canlandırdıklarını ve evlenme teklif ettiğini söyleyen Alpaslan, "Ece, çok şaşırdı" dedi. Ece Yurteri ise "Evlenme teklif edeceğini sezmiştim, teknede olacağını sanıyordum. Yolda araçla giderken kavga çıktı. Orhan'ı yerde görünce saldırayım, dedim. Sonuçta nefsi müdafaa olur. Orhan'ı tekmelediklerini görünce terlikle vurdum. Gözümü açtığımda konfeti ve çiçekler var. İyi ki teknede falan olmadı. Gereksiz masraf olurdu. Bütün duyguları, korku, üzüntüyü bu evlenme teklifinde yaşadım. Üzüldüm, korktum, ağladım. Bu teklifi asla unutamam" diye konuştu.

Alpaslan, sevgilisini bu hafta sonu ailesinden isteyeceklerini, gelecek yıl da evlenmeyi planladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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Kumluca, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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