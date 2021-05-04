TRAFİKTE DEĞİŞEN HAYATLAR - Trafik kazasında koku ve tat alma duyusunu kaybetti, yaşama azmini yitirmedi - Son Dakika

TRAFİKTE DEĞİŞEN HAYATLAR - Trafik kazasında koku ve tat alma duyusunu kaybetti, yaşama azmini yitirmedi

04.05.2021 11:03
TRAFİKTE DEĞİŞEN HAYATLAR - Trafik kazasında koku ve tat alma duyusunu kaybetti, yaşama azmini yitirmedi, System.String[]

Ankara'daki trafik kazasında kafa travması geçiren, koku ve tat duyusunu kaybeden genç kadının yaşama azmi görenlerin takdirini topluyor.

Ankara'daki trafik kazasında kafa travması geçiren, koku ve tat duyusunu kaybeden genç kadının yaşama azmi görenlerin takdirini topluyor.

Aylin Gürelli, 2010'da Tunalı Hilmi Caddesi'nde kaldırımda durduğu sırada geriye doğru hareket eden taksinin çarpması sonucu düşerek başını kaldırıma çarptı. Kafa travması geçiren Gürelli'nin hayatı o günden sonra tamamen değişti.

Gürelli, yaşadığı zorlu süreci Trafik Haftası'nda AA muhabirine şöyle anlattı:

"2010'da kaldırımda dururken bir taksi geri geri gelerek yüzde yüz kusurlu bir şekilde bana çarptı, kafamın betonda kırılma sesine durdu. Kazada kafatasım kırıldı, kafa travması geçirdim. Uzun süre hastanede yattım. Önceleri gözlerim görmüyordu, kulağım duymuyordu, yürüyemiyordum. Zamanla gözlerim açıldı, duymaya başladım. Yürümem çok geç oldu. Dengem yıllarca bozuktu ve bu kaza sonucunda koku ve tat alma duyumu kaybettim."

"Türk kahvesinin tadını çok özledim"

Kaza sonrası birçok ameliyat geçirdiğini ve çok ağrılı süreçler atlattığını anlatan Gürelli, kaybettiği tat ve koku alma duyusu nedeniyle sevdiği her şeye hasret kaldığını belirtti.

Gürelli, çok sevdiği Türk kahvesinin tadını çok özlediğini ifade ederek, "Tat ve koku kaybı gerçekten çok zor bir durum. En sevdiğin şeylerden mahrum kalıyorsun. Canın çok küçük bir şey istese mesela Türk kahvesi içsen bile tadını alamıyorsun ve bunu sana telafi edebilecek hiçbir şey yok. Hiçbir şeyin kokusunu alamıyorsun bu durum da seni ruhen etkiliyor. Çiçek kokuları veya sevdiğinin kokusu... Ancak bunların hiçbiri bende yok." diye konuştu.

Yaşadığı zorlu sürece rağmen yılmadığını ifade eden Gürelli, elinde kalanlarla yetinmeyi ve daha kötüsü de olabilirdi düşüncesiyle şükretmeyi asla bırakmadığını söyledi.

Gürelli, trafik kazalarında yaralananlara da seslenerek, "Her şeyin Allah'tan geldiğini düşünmek gerekiyor. Tabii ki Allah'tan gelen de kul aracılığıyla geliyor ama dediğim gibi ben elimde kalanlara baktım. Durumuma asla olumsuz yaklaşmadım. Kimseye de olumsuz bakmasını önermiyorum. Mümkün mertebe daha iyi olacağını düşünerek hayata her zaman umutla bakın." dedi.

Trafik Haftası, Ankara, Türk, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRAFİKTE DEĞİŞEN HAYATLAR - Trafik kazasında koku ve tat alma duyusunu kaybetti, yaşama azmini yitirmedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Sokak ortasında kan donduran olay! Arkadan sinsice sokulup bıçağı peş peşe sapladı Sokak ortasında kan donduran olay! Arkadan sinsice sokulup bıçağı peş peşe sapladı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor         
10:58
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi         
10:37
Bagaj bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagaj bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi         
10:18
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Çanta gibi takılıyor, havada seyahat etmeyi mümkün kılıyor, İngiliz Donanması'ndan 'sırt roketli' tatbikat Çanta gibi takılıyor, havada seyahat etmeyi mümkün kılıyor, İngiliz Donanması'ndan 'sırt roketli' tatbikat         
01:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti         
22:12
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 11:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TRAFİKTE DEĞİŞEN HAYATLAR - Trafik kazasında koku ve tat alma duyusunu kaybetti, yaşama azmini yitirmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement