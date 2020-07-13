Trafikte dehşet anları kamerada...Elinde bıçakla böyle kovaladı - Son Dakika

Trafikte dehşet anları kamerada...Elinde bıçakla böyle kovaladı

Trafikte dehşet anları kamerada.

Trafikte dehşet anları kamerada...Elinde bıçakla böyle kovaladı

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- Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ayırmakta zorlandı

İSTANBUL - Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı tarafından sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, bir adamın trafikte tartıştığı bir kişiyi elinde bulunan bıçağı sallayarak kovaladığı görüldü. Kavgayı güçlükle ayıran Bayrakçı, "Mertliği bıçak sallamak sanıyor" notunu düştü.

Nerede yaşandığı belli olmayan olayda bir kişinin trafikte tartıştığı bir başka kişiyi elinde bulunan bıçakla kovaladığı görülüyor. Gözü dönmüş kişinin zaman zaman kovaladığı kişiye yumruk attığı da görüldü. Yaşanılan olaya o sırada yoldan geçmekte olan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı müdahale etti. Bayrakçı'nın ikna çabaları karşısında tarafların bir süre sonra ayrılarak yollarına devam ettiği öğrenildi.

Kavgayı sosyal medya hesabından paylaşan Bayrakçı, "Eli bıçaklı, beli silahlı adamla uğraşmak da zor, kavgasını ayırmak da zor. Mertliği bıçak sallamak sanıyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Bayrakçı, Sonar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Trafikte dehşet anları kamerada...Elinde bıçakla böyle kovaladı - Son Dakika
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