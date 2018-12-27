Trafikte Dev Şemsiye
2 saat önce
Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsü genellikle güneşten korunmak için kullanılan dev şemsiyeyi trafikte seyir halindeyken yağmurdan korunmak için kullanınca hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı.
Gaziantep
'te bir motosiklet sürücüsü genellikle güneşten korunmak için kullanılan dev şemsiyeyi trafikte seyir halindeyken yağmurdan korunmak için kullanınca hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te Sani Konukoğlu
Bulvarı üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken kameralara yakalanan bir vatandaş yoğun yağış nedeniyle yoluna dev bir şemsiyeyle ile devam etti. Motosiklet
sürücüsünün yağmurlu havada aracıyla birlikte seyir halindeyken bir eliyle şemsiyeyi tutup diğer eliyle motosikletini kullanmaya çalışması ilginç olduğu kadar tehlikeli görüntülerin de oluşmasına neden oldu.
Uzun süre yoluna elinde tuttuğu şemsiye ile devam eden motosiklet sürücü daha sonra gözlerden kayboldu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:09 Kaynak: İHA
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