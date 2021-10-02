TRAFİKTE DÖNER BIÇAKLI KORNA KAVGASI - Son Dakika

ANTALYA'da Fırıncılar Odası Başkan Yardımcısı Sezai Bostancı (49), trafikte klakson çalma yüzünden tartıştığı sürücü tarafından döner bıçağı ile parmaklarından yaralandı. Aldığı darbe sonucu saldırı bıçağı elinde kırılan Bostancı, polise şikayetçi oldu. Kaçan sürücü ise aranmaya başlandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde bulunan Fırıncılar Odası Başkan Yardımcısı Sezai Bostancı, başka bir sürücünün çaldığı klakson yüzünden seyir halinde bulanan başka bir sürücünün hakaretlerine maruz kalınca inip konuşmak istedi. Diğer sürücünün elinde döner bıçağı ile inmesi sonucu aralarında tartışma çıktı. Döner bıçağını Bostancı'ya doğru sallayan sürücü, sağ elin yüzük ve serce parmağından yaraladı. Kırılan bıçak Bostancı'nın elinde kaldı. Sezai Bostancı olay sonrası otomobili kenara çekip polisi aradı. Kısa süre içinde belirtilen yere gelen polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Başından geçen olayın şokunu üzerinden atamadığını söyleyen Sezai Bostancı, Önce klakson daha sonra küfür edildiğini duyunca konuşmak istedim. Sürücü alkolüydü sanıyorum. Döner bıçağı ile bana saldırdı. İlk darbede elimde kırıldı. Ben de elinden alıp, polise teslim ettim dedi.