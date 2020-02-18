Trafikte drift kaza ile sonuçlandı - Son Dakika
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Trafikte drift kaza ile sonuçlandı

7 saat önce

Gaziantep'te ara sokaktan çıkan bir araç, yaya ve araç trafiğinin olduğu caddede drift yapınca park halindeki başka bir araca çarptı.

Trafikte drift kaza ile sonuçlandı, System.String[]

Gaziantep'te ara sokaktan çıkan bir araç, yaya ve araç trafiğinin olduğu caddede drift yapınca park halindeki başka bir araca çarptı. Bir vatandaş ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Gaziantep'te bir aracın cadde üzerinde drift atması kaza ile sonuçlandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda, ara sokaktan çıkan bir araç, cadde üzerindeki diğer araçlara ve yayalara aldırmadan drift atmaya başladı. Drift atan araç, kontrolü kaybolunca başka bir araca çarparken, bir vatandaş ise o aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Güvenlik kameralarından tespit edilen araca ve sürücüye işlem yapıldı.


Öte yandan kent genelinde yapılan trafik kontrollerinde 4 bin 471 araç kontrol edilirken trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 272 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 369 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 1 sürücüye drift atmaktan, 2 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 8 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 1 sürücüye kış lastiği takmamaktan, 68 aracın tescil plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 20 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 10 misafir araç sürücüsüne çeşitli maddelerden, 329 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, 2 halk otobüs sürücüsüne ve 17 motosiklet sürücüsüne de çeşitli maddelerden işlem yapıldı.


Genel toplamda, bin 111 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken 93 araç trafikten men edildi. Toplamda 6 sürücü belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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