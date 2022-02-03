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Trafikte drifte ağır ceza - Son Dakika

Trafikte drifte ağır ceza

03.02.2022 14:09
Trafikte drifte ağır ceza

Bursa'da arkadaşından emanet aldığı araçla trafikte drift atan araç sürücüsüne 16 bin 900 lira ceza yazıldı.

Bursa'da arkadaşından emanet aldığı araçla trafikte drift atan araç sürücüsüne 16 bin 900 lira ceza yazıldı.

Bursa'da bir kavşakta Tofaş Şahin marka araçla yanlayan sürücüsünün kamera görüntülerinden yola çıkan trafik ekipleri sürücüye kısa sürede ulaşmayı başardı. 16 ALH 846 plakalı otomobilin sürücüsünün Onur T. ile irtibata geçen ekipler aracını o gün arkadaşı Mustafa Y. 'de olduğunu ve durumdan haberi olmadığını belirtmesi üzerine ekipler Mustafa D.' ye ulaşarak 2918 sayılı K.T.K'nin 67/1-d,36/3-a ve 30/1-b maddelerinde sürücüye cezai işlem uyguladı. Araç sahibine de 36/3-a maddesinden toplamda 16 bin 900 lira cezai işlem uygulandı. - BURSA

Trafikte drifte ağır ceza
Trafikte drifte ağır ceza
Trafikte drifte ağır ceza

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Tragger, Tofaş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte drifte ağır ceza - Son Dakika


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