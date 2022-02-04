Üye Girişi
Trafikte drifte ağır ceza - Son Dakika

Trafikte drifte ağır ceza

04.02.2022 00:58
Trafikte drifte ağır ceza

Bursa'da arkadaşından emanet aldığı araçla trafikte drift atan araç sürücüsüne 16 bin 900 lira ceza yazıldı.

Bursa'da arkadaşından emanet aldığı araçla trafikte drift atan araç sürücüsüne 16 bin 900 lira ceza yazıldı.

Bursa'da bir kavşakta Tofaş Şahin marka araçla yanlayan sürücüsünün kamera görüntülerinden yola çıkan trafik ekipleri sürücüye kısa sürede ulaşmayı başardı. 16 ALH 846 plakalı otomobilin sürücüsünün Onur T. ile irtibata geçen ekipler aracını o gün arkadaşı Mustafa Y. 'de olduğunu ve durumdan haberi olmadığını belirtmesi üzerine ekipler Mustafa D.' ye ulaşarak 2918 sayılı K.T.K'nin 67/1-d,36/3-a ve 30/1-b maddelerinde sürücüye cezai işlem uyguladı. Araç sahibine de 36/3-a maddesinden toplamda 16 bin 900 lira cezai işlem uygulandı. - BURSA

YORUMLAR
500

Tragger, Tofaş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte drifte ağır ceza - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 01:28:43. #1.12#
SON DAKİKA: Trafikte drifte ağır ceza - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement