Trafikte düğüm çözülüyor
56 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlük araç trafiğinin İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'na nefes aldıracak bağlantı yolları çalışmasının birinci etabını tamamlanma aşamasına getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlük araç trafiğinin İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'na nefes aldıracak bağlantı yolları çalışmasının birinci etabını tamamlanma aşamasına getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:04
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