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Trafikte düğüm çözülüyor

56 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlük araç trafiğinin İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'na nefes aldıracak bağlantı yolları çalışmasının birinci etabını tamamlanma aşamasına getirdi.

Trafikte düğüm çözülüyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlük araç trafiğinin İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'na nefes aldıracak bağlantı yolları çalışmasının birinci etabını tamamlanma aşamasına getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:04 
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